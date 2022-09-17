مواعيد غلق المحلات اليوم السبت.. استمرار خدمة «التيك أواي» 24 ساعة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، مواعيد غلق المحلات اليوم السبت 17 سبتمبر، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن أوقات الإغلاق، من أجل ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء.

وأوضحت التنمية المحلية في وقت سابق، أن مواعيد غلق المحلات اليوم يتم في الساعة الواحدة صباحًا، حيث تستقبل زبائنها من 5 صباحًا وتغلق أبوابها في الساعة المذكوة، مع استثناء محلات البقالة والصيدليات والأفران ومحلات الخضار والفاكهة من مواعيد الغلق، حيث تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن استمرار خدمة الـ«تيك أواي» وتوصيل الطلبات على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

مواعيد غلق المحلات

ويستمر العمل بالمواعيد المذكورة حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري، وتعمل المحلات التجارية والمولات يوميًا من السابعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً وفق التوقيت الصيفي، مع زيادة فترة العمل ساعة واحدة، أيام الإجازات والخميس والجمعة حيث تغلق الساعة 12 منتصف الليل.

ويستثنى من قرار الغلق محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق السريعة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين على مدار 24، على أن يتم فتح الورش والأعمال الحرفية وسط الكتل السكنية من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً لمدة 11 ساعة يوميًا.

متى تنتهي مواعيد غلق المحلات الصيفية؟

وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 2020، وتحديدًا المادة السادسة منه المتعلقة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والمطاعم العامة، فإن مواعيد الغلق الصيفية تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وتمتد ليوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر نفس العام.

وبحسب القرار، فإن مواعيد غلق المحلات الشتوية سيتم تطبيقها الجمعة الموافق 30 سبتمبر الجاري، إذ يتم غلق المحال الساعة العاشرة مساء، وفي العطلات الرسمية والأعياد وكذلك يومي الخميس والجمعة تمتد حتى الساعة الحادية عشر مساء.