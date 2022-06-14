البحث عن جثمان طفل غرق في الساحل الشمالي بالإسكندرية

تكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين، في محافظة الإسكندرية، عمليات البحث عن جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه غرقًا منذ أمس في الساحل الشمالي أقصى غرب الإسكندرية.

غرق شاب في الملاحة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبوعمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بوقوع حالة غرق بقرية الأطباء بعد قرية الشروق عند الكيلو 43 بالساحل الشمالي.

محاولات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان

على الفور توجهت فرق الإنقاذ النهري رفقة قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية، بمرافقة سيارة إسعاف في الإسكندرية إلى موقع الحادث لبدء التعامل وانتشال الجثمان.

على الفور تبين غرق طفل يدعى محمد محمد الفولي، 17 سنة، لقى غرقه منذ أمس الاثنين بعد العصر فى قرية الأطباء بعد قرية الشروق عند الكيلو 43 بالساحل الشمالي.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير، أنه تم إبلاغهم عن ذلك الحادث فجر اليوم حيث تم إبلاغ كافة غواصين الخير المتطوعين للتوجه إلى مكان الحادث لسرعة البحث وانتشال الجثمان.

وأضاف قائد غواصين الخير، لـ«الوطن»، أن فرق الإنقاذ النهري توجهت إلى موقع الحادث ورافقهم مجموعة من غواصين الخير في الإسكندرية توجهوا للمشاركة في عملية البحث عن الجثمان حيث يجري البحث في الوقت الراهن.

وعبر عن أمنيته فى أن تختفي ظاهرة الغرق من شواطئ الإسكندرية، داعيًا للجميع إلى توخى الحذر مع بدء قرب موسم الصيف، والالتزام بالتعليمات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.