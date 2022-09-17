رئيس جامعة سوهاج يتفقد تشطيبات مبنى المعامل الطبية بتكلفة 52 مليون جنيه

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، المراحل النهائية من تشطيبات مشروع مبنى المعامل الطبية الخاص بالعلوم الطبية الأساسية لطلاب كلية الطب البشري بمقر الحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر، بتكلفة أكثر من 52 مليون جنية لخدمة أقسام كلية الطب البشري، ورافقه في الجولة الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري.

توفير سبل الراحة للطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن إنشاء هذا المبنى يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية داخل الجامعة، حيث تتمثل أهمية هذا المبنى في خدمة الأقسام الأساسية بكلية الطب واستيعاب الدفعات القادمة، حيث يتم تنفيذ هذا المبنى على مساحة 1800 متر مربع بتكلفة إجمالية 52 مليونا و547 ألف جنيه.

المبنى يسع ألف طالب

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أنه تم تصميم المبنى طبقا لمعايير المباني التعليمية الجامعية ليسع 1000 طالب، ويحتوي على 16 معمل مختلف المساحات وقاعتي امتحانات، بالإضافة إلى خدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية، التي يقدمها المبني لطلاب كلية الطب البشري بجامعة سوهاج.