جامعة سوهاج تناقش استعدادات انطلاق المنتدى الثالث لضمان الجودة

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، استعدادات انطلاق المنتدى الثالث لضمان الجودة، الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر المقبل بعنوان «التنمية المستدامة.. معالم على طريق ضمان الجودة»، والذي سيناقش الوضع الراهن في الجامعات ومدى قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التخطيط الاستراتيجي في الجامعات في مجال العلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية ومدى ارتباطها بتحقيق معايير لاستدامة البيئية، مشددًا على أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرامج جاء بهدف أن يكون الطالب الملتحق واثقًا أنها تحقق المستهدف منها وتلبي رغبات وطموحات الملتحقين بها.

وقال عبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، مقدم برنامج «هذا الصباح»، على قناة extra news: «مفهوم ضمان الجودة بصفة عامة هو أن تؤدي المؤسسة الخدمات للفئات المستهدفة بجودة عالية تُرضي المستفيدين، وإذا سحبنا هذا التعريف على العملية التعليمية فإن هذا يعني أن تؤدي الجامعة الخدمات التي تؤديها، سواء كانت تعليمية أو خدمات بحثية أو خدمة مجتمع، بجودة تُرضي المنتفعين منها».

تفاصيل المنتدى

وحول منتدى ضمان الجودة، قال: «نظمنا هذا المنتدى مرتين سابقًا وهذه هي المرة الثالثة، وكل عام نختار عنوانًا يتفق مع ما يجري في المجتمع المصري ومؤسسات التعليم العالي، وفي هذا العام نحن مقبلون على cop 27 وهو أمر جلل، حيث تستضيف الدولة المصرية مؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل، وكان علينا داخل الجامعة أن نتعاطى مع هذا الحدث الجلل من خلال مؤسسة التعليم في جامعة سوهاج ومركز ضمان الجودة، لذلك كانت التنمية المستدامة عنوان المنتدى».

جودة البحث العلمي

وأضاف رئيس جامعة سوهاج: «الجودة في البحث العلمي هي أن تُجري الجامعة أبحاثًا بمستوى تنافسي عالمي قادر على تقديم خدمات مجتمعية، لأن البحث العلمي هدفه خدمة المجتمع، ثم تطويع كل ذلك لخدمة المجتمع محليًا وإقليميًا وعالميًا»، مشيرًا إلى أن كلية الآداب وكلية التربية في جامعة سوهاج تقدمان للاعتماد بواقع 8 برامج تعليمية في كلية الآداب و4 برامج تعليمية في كلية التربية.

وتابع أن الاعتماد عملية يتم الحصول عليها من خلال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تتبع مجلس الوزراء مباشرة، حيث يتم الحصول على الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي المتمثلة في المدارس بالمراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية.

تاريخ الجامعة في الحصول على الاعتماد

وأكد أن الجامعة لديها تاريخ في الحصول على الاعتماد، إذ إن لديها 4 كليات حاصلة على الاعتماد وهي كلية الطب البشري لدورتين متتاليتين بواقع 5 سنوات للفترة، وكلية العلوم مرة وجددته مرة أخرى، وكلية الآداب حصلت على الاعتماد كمؤسسة، ثم الآن عليها تجديد الاعتماد للبرامج التعليمية المستحدثة، وأيضًا كلية التربية ستحصل على الاعتماد لأول مرة لبرامجها.