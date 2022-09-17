السيطرة على حريق منزل في المنشأة بسوهاج دون خسائر بشرية

شهدت قرية الجزيرة المستجدة بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج اندلاع النيران في منزل مكون من طابقين، ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية وطيور واحتراق بعض محتويات المنزل، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بنشوب حريق في منزل ونفوق عدد من الحيوانات.

الحريق بسبب ماس كهربائي

ومن خلال التحريات الأولية التي قام بها الرائد أحمد العمدة، رئيس وحدة مباحث المنشأة، تبين أن المنزل ملك «مقبل د ع»، يقيم بقرية الجزيرة المستجدة، دائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، وأن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي، ما أدى لنفوق بعض الماشية واحتراق في أغراض المنزل.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.