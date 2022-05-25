حريق يلتهم 5 قراريط قمح في سوهاج بسبب الإهمال

أرادا حرق مخلفات زراعية بأرضهما فامتدت النيران إلى محصول القمح بأرض نجل عمومتهما المجاورة واحترق 5 قراريط قمح، حتى تمت السيطرة على الحريق بسيارة إطفاء.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بأرض زراعية دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث والمعاينة

وبالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مساحتها 5 قراريط منزرعة بالقمح ملك المدعو «محمود م ع ب» 20 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد 1 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

الإهمال سبب الحريق واحتراق 5 قراريط قمح

وبسؤال مالك الأرض الزراعية، أفاد المذكور قيام نجلي عمومته كل من «سيد ع ب» 67 عاما، مزارع، و«أحمد ب»، 47 عاما، مزارع، ويقيمان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بإشعال النيران بكمية من المخلفات الزراعية بأرضهما المجاورة لأرضه فامتدت النيران لأرض منزرعة بالقمح ملكه واتهمهما بالإهمال، وأضاف باحتراق محصول مساحة حوالي 5 قراريط.

ضبط المشكو بحقهما واعترافهما بالواقعة

وتم ضبط المشكو في حقهما، وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم واتهما أثناء حرق مخلفات زراعية عقب حصادهما محصول القمح الخاص بهم امتدت النيران إلى أرض نجل عمومتهما المجاورة ولم يستطيعا السيطرة على امتداد النيران حتى حضرت سيارة الإطفاء، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.