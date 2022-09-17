«جنايات كفر الشيخ» تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيق زوجته

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيق زوجته، وذلك عقب اعتقاده أن المجني عليه لا يرغب في استمرار زواجه من شقيقته، وهو الأمر الذي أدى لقيامه بإنهاء حياة المجني عليه عن طريق قتله بسلاح ناري «فرد خرطوش» في مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس محكمة كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين محمد عبد الله عبد الكريم وعمرو الششتاوي، وسكرتارية مجدي محمد غانم.

أمر إحالة المتهم

وتبين من خلال أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، في القضية التي حملت رقم 38975 لسنة 2021 جنح مركز سيدي سالم والمقيدة برقم 4260 لسنة 2021 جنايات كلي كفر الشيخ، أنه يدعى «ر. م»، 37 عاما، ويعمل سائق، وعقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه شقيق زوجته ويدعى «إ. ص»، عمداً مع سبق الإصرار، وذهب يبحث عنه وقد أعد لتنفيذ جريمته سلاح ناري «كباس خرطوش» وأخفاه داخل مركبته لإتمام جريمته على النحو المبين في أمر الإحالة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم استوقف المجني عليه ثم نزل من مركبته التي كان يستقلها «دراجة نارية - توك توك»، بزعم الحديث معه، فاستجاب له المجني عليه له، ليعود المتهم إلى دراجته البخارية ويقوم باستخرج سلاح ناري أشهره في وجه المجني عليه وأطلق عليه عياراً نارياً ما أسفر عن تهشم في الجبهة اليسرى من وجهه ثم سقط أرضاً غارقاً في دمائه ليحدث به إصابته التي نتج عنها مصرعه.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ قد ألقت القبض على المتهم، وتم التحقيق معه وإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، التي تنظر اليوم أولى جلسات محاكمته.