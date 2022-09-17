بدء توصيل المواطنين مجانا لمدة 3 أيام بأتوبيسات حديثة في كفر الشيخ

أطلقت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، خدمة التوصيل مجانا لأهالي مدينة كفر الشيخ من خلال توفير عدة سيارات جديدة «ميني باص» لنقل أهالي المحافظة، وذلك لمدة 3 أيام «السبت والأحد والإثنين» كخدمة مجانية للمواطنين بمناسبة بدء التشغيل.

أولى رحلات الباصات اليوم

وبدأت الباصات رحلتها في السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ12 صباحاً، وهي باصات يتوفر بها العديد من الإمكانيات عالية الخدمة المتمثلة في «تكييف، وواي فاي، وجي بي إس لمراقبة حركة السير، وأبواب أوتوماتيكية».

وتم إطلاق باصين لربط غرب كفر الشيخ بشرقها، حيث تكون حركتهما دائرية تبدأ من الموقف الجديد للموقف القديم متجها لساحة القوات المسلحة، ومنها لشارع صبري القاضي وكوبري روينة وشارع سكة روينة ومدرسة هدى شعراوي وشارع الشهيد والزاوي ومسجد الرحمة وشارع 23 يوليو وكنيسة مارجرجس وشارع الدلتا والثلاجة وطريق ناجي شتلة ومحور سعد زغلول ومحكمة الأسرة ومساكن الري وكلية الآداب وميدان النصر والموقف القديم، والعودة من نفس المسار.

زيادة عدد الباصات إلى 12

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن توفير الباصات يأتي على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 «ميني باص»، والمرحلة الثانية سيتم توفير 4 باصات قابلة للزيادة لكل مركز من المراكز، وسيتم زيادة عددها لحوالي 12 «ميني باص» للربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، لافتاً أن ذلك يأتي بناء على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، وتحل الأزمة التي يعاني المواطنون منها.