فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات غدا

أعلنت هندسة كهرباء دسوق في كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة دسوق غداً السبت، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، لإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بدسوق في كفر الشيخ

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أن الأماكن المتأثرة بفصل الكهرباء بمدينة دسوق هي: «المستعمرة، عميرة، طريق بسيون، المحلج، شارع المدارس، المنشية والمعلمين».

ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية

وفي سياق آخر، تمكنت حملة جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية بمخزن لتجارة المواد الغذائية، جرى التحفظ عليها، وضبط سلع غذائية بدون فواتير، وأخرى غير مدون عليها بيانات تخص الإنتاج والصلاحية بمصنع حلويات لحيازتهم.

وتمكنت الحملة، من ضبط 960 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية «العبوة لتر»، و15 شيكارة سوداني وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي 750 كيلو، و32 شيكارة حليب مجفف كامل الدسم وزن 35 كيلو، و3 شكائر جوز هند وزن 65 كيلو، وبرميل شراب جلوكوز 300 لتر، وبرميل كاكاوز 10 كيلو جرامات، و72 برميل دقيق 70 كيلو.. جاء ذلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورجب نايل مدير جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ.