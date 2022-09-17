وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الغزل والنسيج وتدريب العاملين على آلات حديثة

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى مقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وترأس اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

آخر مستجدات مشروع تطوير شركات القطن والغزل

وتابع مع ممثلي المكتب الاستشاري الدولي «وارنر»، المشرف على مشروع التطوير والمكاتب الاستشارية الهندسية، آخر تطور الأعمال في إطار الجدول الزمني المحدد.

واستعرض الوزير، آخر مستجدات المشروع في مختلف محاوره سواء في الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو 65 موقعًا ما بين «مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء»، بالإضافة إلى تطورات موقف توريد الماكينات الحديثة، التي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي، وتنفيذ برامج تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المعدات والآلات الحديثة.

استعراض نماذج في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية

كما زار وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة ECH Egyptian Cotton Hub التابعة للشركة القابضة التي تتولى أعمال تسويق منتجات الشركات التابعة، واستعرض نماذج من المنتجات الجديدة وأساليب التعبئة والعرض، خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية.