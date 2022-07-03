السياحة: تدريب 13 ألفا من العاملين بالمطاعم والفنادق في مجال سلامة الغذاء

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية دورات تدريبية متخصصة فى مجال سلامة الأغذية والمشروبات وإدارة مخلفات الطعام للعاملين بمطاعم شرم الشيخ.

استخدام أحدث الطرق العلمية فى صحة وسلامة الغذاء الآمن

وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار نظمت عدة دورات تدريبية متخصصة فى سلامة الأغذية والمشروبات وإدارة مخلفات الطعام بشرم الشيخ تحت إشراف الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، تناولت فيه أحدث الطرق العلمية فى صحة وسلامة الغذاء الآمن، وطرق التخلص الآمن لمخلفات الطعام، شارك فيه عدد كبير من مديرى المنشآت والمطاعم السياحية وكذلك الشيفات بهذه المنشآت.

وأكد المصري، فى تصريحات اليوم، على أهمية تنمية مهارات العاملين بالمطاعم وتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للإرتقاء بالعنصر البشرى وتأهيله لمواكبة المستحدثات والمتغيرات التى تشهدها صناعة الغذاء على مستوى العالم وخاصة صحة وسلامة الغذاء.

الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

وأشار المصرى إلى أنه في إطار الإعداد الجيد والجهود المبذولة من قبل الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والمقرر عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة التى وضعت خطة مكثفة بالتعاون مع الغرف السياحية المعنية لتدريب وتأهيل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية على مفاهيم السياحة الخضراء وتطبيق مثل تلك الممارسات الجيدة للتعامل السليم مع البيئة وجعلها مستدامة وتعميمها على جميع العاملين بالقطاع، وإعدادهم لاستقبال هذا الحدث العالمي.

وقالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب إنه تم تنفيذ هذا التدريب بالتنسيق مع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي ومواكبة التدريبات للمتغيرات التي يشهدها القطاع، لافتة إلى أنه قام بالتدريب شركة "AHDO " المتخصصة في مجال سلامة وصحة الغذاء والتنمية المستدامة.

وأضافت بهجت أن موضوعات التدريب شملت تعريف المتدربين بأساسيات سلامة الغذاء والصحة العامة، نظم إدارة سلامة الغذاء، القوانين الدولية المنظمة له ومرونتها، خطوات تطبيق نظام فعال، والحلول المستدامة لسلامة الغذاء.

سياحة آمنة

وأشارت الدكتورة سها بهجت إلى أن هذه الدورات يتم تنظيمها وتنفيذها تحت عنوان «من أجل سياحة آمنة» وأطلقتها وزارة السياحة والآثار فى ديسمبر2021، وتتسق مع أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وأوضحت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب أن المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي تضمنت تدريب أكثر من 13 ألفًا من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية والسياحية من كافيتريات ومطاعم، وبمراكب السفاري بمحافظات كل من الإسكندرية والقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وذلك خلال الـ 4 أشهر الماضية.

وأكدت الدكتورة سها بهجت أن هذا البرنامج قد حقق الأهداف المرجوة منه وإنه يواكب قرار وزير السياحة والآثار الصادر في نوفمبر الماضي بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك عبر التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقًا لتخصصه، بجانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء.