تحليق 14 رحلة بالون طائر على متنها 280 سائحا في الأقصر

شهدت سماء الأقصر، اليوم السبت، تحليق 14 رحلة بالون طائر تقل على متنها 280 سائحا، من أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، في ظل استقرار الأحوال الجوية التي تعد شرطا أساسيا للسماح بطيران البالون، بحسب ما أعلنه كابتن طيار أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر.

استقرار الأحوال الجوية

وتشهد محافظة الأقصر استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، ما يمنح الفرصة لرحلات البالون للتحليق في منطقة البر الغربي، حيث يعتمد البالون في طيرانه على سرعة الرياح، ويحلق في اتجاه الريح ولا يهبط في مكان إقلاعه.

ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا، ويكتسب شهرة كبيرة لوجوده في عاصمة الحضارة والتاريخ، وتستغرق رحلة البالون من 35 إلى 45 دقيقة، وأقصى ارتفاع يصل إليه البالون هو 1500 قدم.

معالم الأقصر الأثرية

ويستمتع السائحون خلال رحلة البالون بمشاهدة المعالم الأثرية الشهيرة، مثل معبد حتشبسوت والرامسيوم وهابو ووادي الملوك والملكات ومعبد دير المدينة وغيرها من معالم الأقصر الأثرية والسياحية.