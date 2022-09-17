كيفية كتابة رغبات الدبلومات الفنية 2022.. 5 خطوات بسيطة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن أعمال تسجيل رغبات تنسيق الشهادات الفنية 2022، تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتًا إلى أنه يمكن للطلاب حاليًا الدخول للموقع الإلكتروني للتنسيق، وكتابة رغبات الدبلومات الفنية 2022، والاختيار ما بين الكليات والمعاهد وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كتابة رغبات الدبلومات الفنية 2022

وأوضح «عطا» خطوات كيفية كتابة رغبات الدبلومات الفنية 2022، موضحًا أن تتمثل في دخول الطالب إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم اختيار أيقونة «تسجيل رغبات»، وبعدها اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب، وبعد الدخول برقم الجلوس والرقم السري، ومن ثم الدخول لصفحة اختيار الرغبات، مؤكدًا أن لكل طالب 75 رغبة يستطيع من خلالها اختيار الكليات والمعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وفي السياق ذاته، تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الستار على تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المراحل الثلاثة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددتها الوزارة، إذ من المقرر أن يتم غلق باب المرحلة في الساعة السابعة مساءً، على أن يتم بعدها فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا للضوابط في هذا الشأن، وتغلق مكاتب التنسيق اليوم الساعة 3 عصرًا أمام طلاب المرحلة.