تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الكليات المتاحة للطلاب بينها التمريض

يواصل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بمختلف المحافظات، تسجيل رغبات المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتواصل معامل التنيسق الإلكتروني بمختلف الجامعات، استقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس، لافتًا إلى أن الترشح للكليات والمعاهد يكون من خلال مكتب التنسيق والموقع الإلكتروني.

الكليات المتاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الكليات المتاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وفقًا للقرار الوزاري الصادر بشأن التنسيق، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الجريدة للقراء.

- التجارة

- التربية

- الزراعة

- الحقوق

- السياحة والفنادق

- الخدمة الاجتماعية

- كليات التعليم الفني

- الهندسة

- الفنون التطبيقية

- الفنون الجميلة

- الآثار

- التمريض

- كليات الجامعات التكنولوجية

- المعاهد الفنية والفنية التجارية

وفي السياق ذاته، تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الستار على مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب 2022، لطلاب تنسيق المراحل الثلاثة، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.