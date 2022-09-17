وصول 18 ألف سائح من 11 جنسية أوروبية لمطاري الغردقة ومرسى علم

تستعد سلطات مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم السبت، لاستقبال 18 ألف سائح من 11 جنسية أجنبية، قادمين على متن 122 رحلة طيران، وذلك حسب جداول التشغيل المعلنة في المطارين، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وصول 18 ألف سائح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم السبت هو أعلى معدل وصول رحلات خلال الأسبوع، حيث يستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم 122 رحلة طيران تقل 18 ألف سائح، مقسمة إلى 90 رحلة في مطار الغردقة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، و32 في مطار مرسى علم الدولي.

استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات بالغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين الأجانب من 11 جنسية أوروبية مختلفة من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا، وذلك وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات النقل والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدن الغردقة ومرسى علم.