مطار الغردقة يستقبل 1100 سائح روسي على متن 5 رحلات طيران

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 1100 سائح روسي على متن 5 رحلات طيران قادمة من مطارات روسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وذلك ضمن برنامج 5 شركات روسية تسير رحلات طيران منتظمة إلى الغردقة بصفة أسبوعية.

مطار الغردقة يستقبل 1100 سائح روسي

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة الدولي استقبل 1100 سائح روسي على متن 4 رحلات طيران وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، لافتاً إلى أن فريقا من العلاقات العامة بمطار الغردقة كان في استقبال السائحين وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت.

ارتفاع معدل السياحة الروسية

ومن جانبه أشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر إلى أن رحلات الطيران التي أقلت السائحين الروس اليوم ضمن 5 شركات سياحة تسير رحلات الطيران من مطارات روسيا إلى مطار الغردقة الدولي بصفة أسبوعية، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن أعداد السياحة الروسية الوافدة إلى مدينة الغردقة في تزايد مستمر متوقعا موسم شتوي ناجح.