فنادق تقدم تخفيضات 20% لحاجزي الغرف حتى نهاية سبتمبر في الغردقة

كشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، عن تخفيض عدد من شركات السياحة الداخلية أسعار الغرف الفندقية 20%، تزامنًا مع نهاية إجازة الصيف حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

موسم شتوي ناجح في فنادق الغردقة

وأشار جمعة، لـ«الوطن»، إلى أنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل ستشهد الغردقة انتعاشة سياحية، تزامنًا مع ارتفاع معدل التوافد السياحي الأوروبي إلى المقاصد السياحية في مدن الغردقة ومرسى علم، بخاصة الأسواق الألمانية والإيطالية والإسبانية والتشيكية.

وتوقع نجاح الموسم الشتوي المقبل لزيادة الطلب على المنتجعات السياحية المصرية مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الروسية الوافدة إلى البلاد.

«غرفة الغردقة»: انخفاض الأسعار فرصة لجذب السائحين

ومن جانبه، أشار أبوالمجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على جذب مزيد من نزلاء السياحة الداخلية، بتقديم عروض وتخفيض الأسعار مع نهاية فصل الصيف وانخفاض الطلب على السياحة الداخلية لجذب مزيد من السائحين.