بعد أسبوعين.. صرف مرتبات سبتمبر 2022 للموظفين بالدولة

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات أكثر من 4 ملايين عامل وموظف بـ 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة يوم الأربعاء الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي وتستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام تنتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ 27 من نفس الشهر.

وأعلنت وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 مواعيد صرف مرتبات ثلاثة أشهر متتالية شهر يوليو وأغسطس وأخيراً سبتمبر الحالي عبر كتاب دوري أصدرته الوزارة.

ويبدأ العاملون والموظفون بـ 33 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة يوم الأربعاء الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي صرف مرتبات سبتمبر 2022 ثم يبدأ العاملون والموظفين بالـ 33 وزارة وجهة الأخرى للصرف يوم الخميس الموافق لـ 22سبتمبر الجاري.

ثلاثة أيام لصرف مرتبات سبتمبر 2022 لكل العاملين والموظفين بالـ 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية

وخصصت وزارة المالية وفقاً للكتاب الدوري ثلاثة أيام أخرى لصرف مرتبات سبتمبر 2022 لكافة العاملين والموظفين بالـ 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في اليومين السابقين إذ تبدأ في صرف المرتبات أيام الأحد الموافق 25 سبتمبر ثم الاثنين الموافق لـ 26 سبتمبر وأخيرا يوم الثلاثاء الموافق لـ 27 سبتمبر الجاري.

وأشارت وزارة المالية في الكتاب الدوري إلى أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري سيتم ضخ مرتبات شهر سبتمبر الجاري في ماكينات الصراف الآلي في نفس المواعيد المقررة طبقا للكتاب الدوري.

تنبيه من «المالية» لجميع مسؤولي الهيئات

ونبهت الوزارة جميع المسؤولين بكل الأجهزة والوزارات والهيئات الحكومية بضرورة إخطار كل العاملين لديهم بالمواعيد المحددة بالكتاب الدوري منعا للتكدس والتزاحم بمقرات الجهات أو على ماكينات الصراف الآلي في إطار الإجرءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.