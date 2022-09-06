جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022.. على مدار 5 أيام لموظفي 66 جهة

جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022 أعلنت عنه وزارة المالية في كتاب دوري صادر في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، إذ حددت من خلاله مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وأشارت إلى صرف مرتبات الشهر الجاري سيكون على مدار خمسة أيام.

وأعلنت وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022، لتُصرف على مدار 5 أيام، تبدأ يوم الأربعاء، الموافق 21 سبتمبر الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء، الموافق 27 من نفس الشهر.

جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022.. يبدأ 21 سبتمبر

وبحسب الكتاب الدوري، تم تنظيم جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022، لتبدأ الحكومة الصرف يوم الأربعاء، 21 سبتمبر، للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وحدد وزارة المالية في الكتاب الدوري يوم الخميس، 22 سبتمبر، موعداً لصرف مرتبات الشهر للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة وهيئة أخرى تابعة للجهاز الإداري للدولة وفق جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022.

ثلاثة أيام أخرى لصرف مرتبات سبتمبر 2022

وأشارت وزارة المالية إلى أن أيام الأحد، الموافق 25 سبتمبر، ثم الاثنين الموافق 26 سبتمبر، وأخيراً الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر، ستشهد صرف مرتبات سبتمبر 2022 لكل العاملين والموظفين بـ66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات في جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022 في الأيام السابقة.

ونوهت وزارة المالية في الكتاب الدوري أنها ستضخ مرتبات شهر سبتمبر 2022 في ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.