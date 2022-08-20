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التعليم تنفي إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي الجديد

كتب:

أميرة فكرى
10:15 م | السبت 20 أغسطس 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه لا صحة لما يتمّ تداوله من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مرحلة الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، نافية ما يتردد حول ذلك جملة وتفصيلًا.

وزارة التعليم تناشد رواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة

وناشدت وزارة التعليم، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكّد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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