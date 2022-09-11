«التعليم» توضح حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي.. شائعة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي 2022/2023، والمقرر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل والمعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، لا أساس له من الصحة، وطالبت أولياء الأمور بعدم الإنصات لهذه الشائعات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يجرى تداوله عن إلغاء الصف السادس الابتدائي من المرحلة الأبتدائية، لا يستند إلى أي حقائق، ويؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل بدء الدراسة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، ومواعيد الإجازات «نصف العام ونهاية العام الدراسي » والامتحانات ومدة الدراسة وهي كالتالي:

- الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2022/2023، يبدأ يوم 1 أكتوبر 2022، وينتهي يوم 26 يناير 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022/2023 يوم السبت 8 يوليو.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 يوم السبت 10 يونيو.

- عدد أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا.

- عدد أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا.

- مدة الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.