استمرار البحث عن مدرس وطفل في نيل بني سويف لليوم الثاني.. سقطا من معدية

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، لليوم الثاني على التوالي، جهودها، للبحث عن جثتي مُدرس وطفل غرقا بمياه النيل أمس الجمعة، وذلك عقب سقوطهما من معدية أشمنت النيلية بمركز ناصر شمال المحافظة، عقب فتح باب المعدية بشكل مفاجئ.

سقوط مواطنين من معدية نيلية

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة ناصر، يفيد سقوط عدد من المواطنين من معدية نيلية في أشمنت، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه رجال الإنقاذ النهري والإسعاف إلى مكان الحادث وانتشال الجثامين ونقل أي مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لانشات الإنقاذ تمشط مجرى النيل

وانتقل رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من اللانشات المزودة بالغواصين للبحث عن غرقى، وكشفت التحريات الأولية للحادث عن غرق طفل عمره 9 سنوات، يدعى مراون محمد كامل، مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، ومدرس يدعى محمد إبراهيم داهش، 58 سنة، ومقيم في قرية الرياض بمركز ناصر.

رجال الإنقاذ النهري يواصلون البحث

وواصل رجال الإنقاذ النهري لليوم الثاني تكثيف جهودهم للبحث عن الغريقين وتوسيع نطاق البحث بالتعاون مع الأهالي، وعدد من الصيادين في المنطقة، وذلك في ظل إيقاف المعدية عن العمل بقرار من محافظ بني سويف، بعدما شهدت غرق شخصين بسبب التزاحم، لحين مراجعة صلاحيتها الفنية مع الجهات المختصة مع التحقيق في ملابسات الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.