«المصري للفكر»: مصر تسير بخطوات جيدة منذ 5 سنوات نحو بناء مصر الرقمية

قالت هبة زين باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ التحول الرقمي يشمل كل الإجراءات التي تتخذها أي مؤسسة بشكل تكنولوجي لتطوير أداءها وتجعله رقميا، مبينة أنَّ الحوكمة عبارة عن الإجراءات والضوابط التي تتخذها الحكومة أو أي مؤسسة حتى لو قطاع خاص بحيث يكون هناك ضوابط حاكمة للإجراءات التي تتم، وحتى يكون هناك شفافية وعدالة ومساواة في الأداء.

وزارة الاتصالات لديها استراتيجية ترتكز على 3 أهداف رئيسة

وأضافت الباحثة خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «وزارة الاتصالات لديها استراتيجية ترتكز على 3 أهداف رئيسة، وهي الترابط والتكامل بين أجهزة الدولة، ثانيًا: تقديم خدمات أحسن جودة وتحاول تحسن من أدائها والبنية التحتية وتكوين جيل جديد من الشباب والأشبال من المبرمجين والقادرين على النهوض بهذا القطاع».

خطوات جيدة للدولة نحو بناء مصر الرقمية

وتابعت «الدولة منذ 5 سنوات استطاعت أن تخطو خطوات جيدة في بناء مصر الرقمية، وما زالت تحتاج الكثير، حدث ربط بين قواعد البيانات الحكومية بواقع 75 قاعدة بيانات، وتدريب العاملين على استخدام هذه القواعد، واستخدام منظومة الدفع الرقمي في القطاعات الحكومية وكل الإجراءات اليومية»، إضافة إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي وكارت الفلاح والمنظومة القضائية والتقاضي عن بعد.