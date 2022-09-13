خبير: جامعة مصر المعلوماتية امتداد طبيعي لخطة التحول الرقمي في البلاد

تستعد الحكومة المصرية لتنفذ التكليفات الرئاسية بتدشين جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزا لتخريج الشباب المصري القادر على مواجهة نظرائهم في جميع دول العالم.

توجه مصر نحو تعميق التكنولوجيا والتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

وقال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، لـ«الوطن»، إن تدشين جامعة مصر المعلوماتية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة يبعث برسالة إلى توجه مصر نحو تعميق التكنولوجيا والتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف «غنيم» أن تأسيس جامعة مصر المعلوماتية داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية التي تمثل بيئة جيدة حاضنة للمشروعات التكنولوجية هو امتداد طبيعي لخطة التحول الرقمي التي تدعمها الدولة المصرية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أنها ستدعم الطلاب المصريين في التعليم والتلقي عبر أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية خصوصاً بعد أن وقعت جامعة مصر المعلوماتية عدة اتفاقيات مع كبرى الجامعات على مستوى العالم منها اتفاق مع جامعة أمريكية تحتل المرتبة رقم 29 في قطاع الهندسة التكنولوجية على مستوى دول العالم أجمع مما يتيح صقل الطلاب المصريين لمجابهة أقرانهم بدول العالم.

تنوع الاختصاصات والأقسام داخل جامعة مصر المعلوماتية

وأشاد غنيم بتنوع الاختصاصات والأقسام داخل جامعة مصر المعلوماتية على غرار الأمن السيبرانى وتطوير الألعاب الرقمية التكنولوجية ونظم البرمجة المعلوماتية التقنية بالإضافة إلى تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة وغيرها من الأقسام التي تواكب أحدث النظم الإلكترونية في العالم، لافتاً إلى أن أهم ما يميز تلك التخصصات هي الترابط والتناغم فيما بينهم للتحول إلى مصر الرقمية .