هيئة الرقابة الصحية تطلق مبادرة «مستشفيات آمنة» لتقليل الأخطاء الدوائية

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «مستشفيات آمنة.. فرصة حياة»، مشيراً إلى أنها ستكون طريق صحيح للوصول بالأخطاء الطبية التي يمكن منعها إلى الحد الأدنى في كل منشات الرعاية الصحية.

تقليل الأخطاء الدوائية

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أنه على على مدار عام كامل سيكون هناك تنسيق وتعاون لوضع وتطوير الآليات والأدوات التي ستبناها الهيئة لتحقيق الهدف المرجو، وهو الوصول إلى 50%؜ من العدوى المتعلقة بأجهزة التنفس الصناعي خلال عام، و50٪؜ من حالات التسمم الدموي خلال عام، فضلا عن تقليل الأخطاء الدوائية.

معايير السلامة الوطنية

وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل معايير الاعتماد والرقابة الصحية، والتي ستكون جديدة وتتطلب السلامة الوطنية وكذلك معايير الرعاية الإكلينيكية الصادرة عن الهيئة.

جاء ذلك خلال فعاليات الإحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار «الدواء دون ضرر»، والذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اليوم بمشاركة منظمة الصحة العالمية وهئية الرعاية الصحية.