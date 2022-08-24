الرقابة الصحية: صعود مؤشر رضا المواطنين عن مستشفيات التأمين الشامل من 18 لـ80%

قال الدكتور إسلام أبو سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ المواطنين لمسوا التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أنّه بخلاف الطفرة الكبيرة التي حققها نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه ببعض المحافظات، فالمحافظات الأخرى لمست التطور من خلال القضاء على قوائم الانتظار.

إجراء المواطن لعملية أصبح يستغرق يومين على الأكثر

وأضاف أبوسيف، في حوار مع الإعلامية داليا ناصر ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ النظام الجديد بما يتميز به من سهولة ويسر، أنهى بحث المواطنين عن معارف أو مسؤولين للحصول على علاج على نفقة الدولة كما كان يحدث بالسابق، لافتًا إلى أنّ إجراء العملية أصبح يستغرق يومين على الأكثر، وهو الوقت الذي يستغرقه المواطن الذي يجري العملية ذاتها بالقطاع الخاص، كما أشار إلى أنّ قياسات المجتمع المدني، كشفت عن قفز مستوى رضا المواطنين عن المستشفيات الحكومية بمحافظة بورسعيد على سبيل المثال من 18% و20% إلى 80% بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأمين صحي شامل يغطي كل الأمراض لكل لجميع المواطنين

وأوضح أنّ الهيئة حصلت على الاعتماد الدولي والتميز المؤسسي، كاشفًا عن المسار الذي اتخذته الدولة المصرية لتطوير منظومة الصحة من خلال الخطة المستدامة التي تتضمن التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف تغطية النفقات العلاجية لكل الأمراض في أي وقت للمواطنين جميعًا بالمحافظات كافة.

قفز مستوى رضا المواطنين عن المستشفيات الحكومية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وكشف أبوسيف، عن أنّه وفقًا للجدول الزمني لخطة التأمين الصحي الشامل، جار تنفيذها الآن بمحافظات المرحلة الأولى، وسيتم تطبيقها بباقي المحافظات تباعًا، مضيفًا أنّ المؤشرات التي سجلتها الهيئة بإعتبارها جهة حكومية مستقلة، تؤكد وجود حالة من الرضا لدى المواطنين لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.