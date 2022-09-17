إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بدائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث الباجور

بالانتقال والفحص من قوة بمركز الباجور، تبين أن الحادث وقع في قرية كوم الضبع، وأصيب في الحادث رجل وزوجة ابنه وطفلها، وجرى نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج، كما تم سؤال الأهالي لمعرفة تفاصيلها الحادث، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بقرية كوم الضبع دائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما انتقل إلى مكان الحادث، وليد سالم، نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشئون المدينة، لمتابعة الحادث، وتم إخطار غرفة عمليات مجلس المدينة والمحافظة بالحادث.

إصابة 9 أشخاص في حادث بالمنوفية

وفي واقعة أخرى، شهد مركز منوف انقلاب ميكروباص في ترعة بدائرة المركز، ما تسبب في إصابة 9 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابتهم بإصابات متنوعة منها نزيف وكسور وكدمات.