ضبط شاب بحوزته 10 كيلو من مخدر «الهيدرو» بالشرقية

ألقت قوات مكافحة المخدرات، القبض على شخص بحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، كان يستعد لترويجها وبيعها في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى ضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، معلومات تفيد اتجار «إ.س»، 20 عاما، يقيم في دائرة مركز بلبيس، في المواد المخدرة وتحديدا مخدر «الهيدرو»، وأثناء ضبطه عُثر بحوزته على 10 كيلو جرامات من هذا المخدر، كما عُثر بحوزته على دراجة نارية «موتوسيكل» بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

إخطار النيابة العامة

وحُرر محضر بالواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة الاتجار في المخدرات

وقال المحامي بالاستئناف إسلام صلاح، إن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وتبدأ العقوبة بالسجن المشدد 3 سنوات، وتزيد العقوبة إلى الإعدام في بعض القضايا، إضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتنتهي عند 500 ألف جنيه، لما يلحق بالمجتمع المدني من ضرر بالغ.