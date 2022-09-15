تخريج الدفعة الخامسة من «معاوني الأمن» في حضور قيادات الداخلية

صـدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تخريج الدفعة الخامسة من «معاوني الأمن»، بإجمالي 1459 طالبًا و196 طالبة، وأنــاب الوزير، مساعده لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الخامسة بمقر معهدي معاوني الأمن «وادي النطرون – السادس من أكتوبر»، بحضور القيادات الأمنية.

عروض تدريبية في حفل التخرج

وشهدت فعاليات حفل التخرج عددًا من العروض التدريبية التي تعكس مراحل إعداد خريجي معاهد معاوني الأمن والتي تمت وفقاً لبرامج تدريبية وتعليمية على مدار فترة دراستهم من خلال تحويل الطلبة من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية، وتدريبهم على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها وفقاً للمجالات الأمنية بمختلف قطاعات الوزارة، وصقل مهاراتهم للوصول إلى عنصر أمني متميز.

دعم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم

وألقى مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن كلمة أكد خلالها أن الخطط التدريبية المعتمدة تهدف إلى دعم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات، في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط، من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة، كما شهدت فعاليات الحفل مراسم حلف اليمين وتكريم أوائل الخريجين وسلام الشهيد والسلام الوطني.