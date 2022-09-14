حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

قررت جهة التحقيق المختصة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش و100 جرام من مخدر الشابو وكمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، وذلك قبل ترويجها بدائرة مركز المراغة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بمدرية أمن سوهاج، تفيد بجلب عاطل بدائرة مركز المراغة، كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتحرى عنه.

ضبط عاطل يروج للمواد المخدرة بقصد الاتجار

وكشفت التحريات الأولية، أن «ممدوح ص ا»، 22 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز المراغة والسابق إتهامه في قضية مخدرات، يروج للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وبعد استصدار إذن من الجهات المختصة، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفني رئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة المراغة وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، من ضبط المتحرى عنه دائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام، وكمية من مخدر الآيس تزن حوالي 100 جرام، وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 50 جرامًا و49 «قرص باركينول، أموتريل»، وسلاح أبيض «سكين»، بالإضافة إلى ميزان حساس ومقص وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة التي قضت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية للمتهم

وقال محمد فواز المحامي، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بداية من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف «فواز» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع، قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.