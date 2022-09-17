«رويترز»: الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدات مالية بـ1.5 مليار دولار

شكر دينيس شيمهال رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم، الولايات المتحدة على دعمها، بعد أن تلقت كييف 1.5 مليار دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

أوكرانيا تتلقى آخر شريحة من 4.5 مليار دولار

وكتب «شميهال» على تويتر، أن أوكرانيا تلقت منحة قدرها 1.5 مليار دولار، وهذه الشريحة الأخيرة من 4.5 مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة من الصندوق الاستئماني العالمي.

وقال «شيمهال»، إن الأموال ستستخدم لسداد نفقات الميزانية لمدفوعات المعاشات، وبرامج المساعدة الاجتماعية.