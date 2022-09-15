وزير الاقتصاد الألماني: أوكرانيا تحتاج إلى 350 مليار دولار لإعادة الإعمار

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم، أنّ أوكرانيا بحاجة إلى 350 مليار دولار لإعادة الإعمار، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

رئيس المفوضية الأوروبية: أوكرانيا مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي

وقال «هابيك»، إنّ ألمانيا سترسل أسلحة إضافية إلى كييف إذا اقتضت تطورات الحرب، لمساعدة أوكرانيا على استعادة البلاد الواقعة تحت يد القوات الروسية.

وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية، أنّه وصل إلى أوكرانيا ورأي أنّ الكثير قد تغير في كييف، وهي في الوقت الحالي مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.