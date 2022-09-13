وزير التعليم العالي يلتقي وفد البنك الدولي لبحث التعاون في مجالات البحث

التقى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والوفد المرافق لها، لبحث سُبل دعم التعاون بين مصر والبنك الدولي في المجالات التعليمية والبحثية.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، منوّهًا بأهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ودعمهم بالمهارات الملائمة للتخصصات الجديدة المُناسبة لسوق العمل.

الارتقاء بالتعليم العالي

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملامح التطوير التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، خلال السنوات الماضية، والتي تتنوع ما بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أنّ الخطة الاستراتيجية للوزارة تسعى إلى الارتقاء بالتعليم العالي، وتحقيق الجودة في جميع مؤسساته، من خلال الاهتمام بكل عناصر العملية التعليمية.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات، منها مشروع تأهيل طلاب الجامعات الحكومية لسوق العمل من خلال البرامج التدريبية؛ بهدف إعدادهم وتأهيلهم بما يحتاجون إليه من المهارات والجدارات اللازمة، وكذلك ملاءمة خريجي التعليم العالي في مصر لسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، فضلًا عن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وضمان جودة الخدمة التعليمية، إضافة إلى تطوير عدة برامج، منها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي».

البنك الدولي يشيد بتجربة مصر في تطوير التعليم

وأكدت مديرة البنك الدولي عُمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مشيدة بتجربة تطوير التعليم في مصر، من خلال العمل على تطوير المناهج، واستحداث مسارات جديدة، من أجل تحقيق القدرة التنافسية على المستوى العالمي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التنموية في مصر، خاصة في مجال التعليم، مشيرة إلى أنّ جوانب التعاون المختلفة مع مصر ستشهد تناميًا بفضل استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وما توليه مصر من اهتمام بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قطعت مصر أشواطاً جيدة في مشروعات التحول الأخضر.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، ومحمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وأيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومدير التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرياس بلوم، وأميرة كاظم مسؤول التعليم، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.