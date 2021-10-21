وزير الزراعة يبحث التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الايفاد»

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع دينا صالح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد، ومحمد الغزالي مدير مكتب الايفاد بالقاهرة.

أشاد وزير الزراعة، بالدور التنموي الذي يلعبه «الايفاد» خاصة في المناطق النائية وأراضي الاستصلاح الجديدة داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة.

زيارات ميدانية لعدد من المحافظات

ومن المتوقع أن يقوم وفد المجلس التنفيذي للصندوق بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات الممولة من الصندوق والتي يبلغ عددها الآن ثلاث مشروعات في عدد من محافظات منها سبع محافظات بالصعيد والوجه البحري، وأهمها «كفر الشيخ، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، والإسكندرية، ومناطق الاستصلاح الجديدة والنوباربة وغيرها»

وسيطلع الوفد على قصص النجاح بهذه المشروعات وسيشاهد أهم الأنشطة المنفذة بها وذلك على مدار عدة أيام.

تمويل مشروعات تحديث الري

وعلى صعيد آخر وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بمشروعات تحديث الري الحقلي، بحث الوزير مع المدير الإقليمي إمكانية تمويل مشروعات تحديث الري، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشتل من القصب لتوفير 40 مليون شتلة لاستخدامها في زراعة القصب بطريقة الشتل لما لها من تأثير كبير في توفير مياه الري المستخدمة بالطرق التقليدية، فضلًا عن زيادة معدلات إنتاجية الفدان من القصب.

وحضر الاجتماع كلًا من «المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لبحث الترتيبات النهائية لزيارة وفد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد».