ابنة الحصري في ذكرى ميلاده: والدي وثق جزءا من سيرته.. وأتذكره بالدعاء

تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب الحنجرة الذهبية، الشيخ محمود خليل الحصري، الذى ولد فى 17 سبتمبر 1917، بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وحفظ القرآن وهو في الثامنة من عمره، وأتم تجويدة في العاشرة، ثم التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وأخذ شهادته في علوم القرءات.

ذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري

وقالت ياسمين الحصرى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أفضل ما تهديه لوالدها الشيخ محمود خليل الحصري، وتتذكره به بمناسبة ذكرى مولده، هو الدعاء وأن يسكنه الله الفردوس الأعلى، جزاء بما قدمه لخدمة القرآن الكريم.

وفيما يتعلق بخطتها لتوثيق رحلة والدها مع القرآن الكريم، أشارت «ياسمين»، إلى أن فضيلة الشيخ الحصري قد وثق جزءا من سيرته من خلال كتاب رحلاتي في الإسلام، وهذا الكتاب يعتبر النموذج الأول لأدب الرحلات الدينية، حيث كان يسجل رحلاته لمختلف بلدان العالم، ويوضح عاداتهم وتقاليدهم، وخاصة في المواسم الدينية كشهر رمضان المبارك، هذا إلى جانب كتابة أكثر من 12 مؤلف في علوم القران الكريم.

وأضافت «ياسمين» أنه تم إنشاء متحف لمقتنيات الشيخ محمود الحصري، يضم مجموعة كبيره من الصور مع بعض رؤساء الدول التي زارها، ومجموعة من الأوسمة والنياشين التي حاز عليها، تقديرا لما قدمه في خدمة القرآن الكريم.

محطات في حياة الشيخ محمود الحصري

وكان الشيخ محمود خليل الحصري، أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم بطريقة رواية حفص عن عاصم، والمصحف المفسر، وظلت إذاعة القرآن الكريم تقتصر على إذاعة صوته منفردًا نحو 10 سنوات، وفي عام 1966، عُين رئيسا لاتحاد قراء العالم الإسلامي بمؤتمر اقرأ بكراتشي بباكستان.

ويعد الشيخ الحصري، أول من قرأ القرآن الكريم في الكونجرس الأمريكي والإذاعة الملكية بلندن عام 1978، وأذن لصلاة الظهر في مقر الأمم المتحدة.

وتوفي الشيخ محمود خليل الحصري في يوم الاثنين 24 نوفمبر 1980م، تاركا للمسلمين أعمالا صوتية رائعة بمختلف القراءات للقرآن الكريم بالروايات العشر من بينها «حفص عن عاصم، ورش عن نافع، قالون، والدوري».