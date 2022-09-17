أيمن أبو العلا يطالب بوضع استراتيجية خاصة بصادرات الصناعات الطبية مع نمو الفرص

طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بوضع استراتيجية خاصة بصادرات الصناعات الطبية في ظل نمو الفرص التصديرية للقطاع، مؤكداً أن لدى مصر فرص نمو كبيرة لصادرات الأدوية إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية في ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدة تجمعات اقتصادية سواء في المنطقة العربية أو بدول أفريقيا جنوب الصحراء.

نمو صادرات الصناعات الطبية

وأوضح أبوالعلا في تصريحات له اليوم، أن نمو صادرات الصناعات الطبية خلال الـ7 شهور الماضية بنسبة 41% لتصل إلى 544 مليون دولار كاشف لهذه الفرص التصديرية، لافتًا إلى أن صادرات مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية يتوافر فيها فرص تصديرية قوية للغاية، إذ إنه من خلال المؤشرات الصادرة من المجلس التصديري للصناعات الطبية قفزت من 178 مليون دولار خلال الـ7 شهور الأولى من 2021 إلى 355 مليون دولار خلال الشهور الـ7 من 2022 بنسبة نمو نحو 100% تقريبًا.

وأكد أبوالعلا ضرورة العمل على زيادة الدعم الموفر لصناعة الأدوية التي تراجعت صادراتها إلى 132 مليون دولار خلال السبعة شهور الأولى من 2022 مقارنة بـ154 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن مصر خلال العام الماضي دشنت المدينة الدوائية وهي أكبر تجمع لصناعة الأدوية في الشرق الأوسط، بما يحتم ضرورة وضع سياسات تصديرية تخص هذا الجانب والاستعداد من الآن.

المؤشرات الأولية لنمو صادرات الصناعات الطبية

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لنمو صادرات الصناعات الطبية تتراوح بين 25 إلى 30% بنهاية العام الجاري، في ظل نمو صادرات القطاع عالميا بالتزامن مع جائحة كوفيد 19، وقال إنه مع وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتصدير ينبغي أن يتوافر تعاون بين المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج وشركات الأدوية العاملة في مصر لمعرفة حركة الأسواق في الدول المستهدف التصدير إليها، مؤكدًا أن المنافسة في تصدير الدواء صعبة للغاية وتتطلب توافر المعلومات باستمرار عن الأسواق المختلفة بالنسبة لشركات الأدوية أو مستلزمات التجميل أو غيرها من صادرات الصناعات الطبية.