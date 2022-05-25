تفاصيل جلسة «الصناعات الطبية والدوائية».. لتوطين صناعة مصرية بجودة عالمية

الاستعدادات لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تتم على قدم وساق، لما تحمله هذه النسخة من أهمية بالغة، تتجه فيها الدولة المصرية لتطوين الصناعة محليا، إذ تعقد جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» على مدار يومي 31 مايو الجاري، و1 يوينو المقبل، بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الصناعة في مصر، وعدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج، في شتى المجالات.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، إذ ستناقش هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، عدد من المحاور المختلفة، المتعلقة بمجال الصناعة.

ويبلغ عدد المشاركين فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، 110 خبراء مصريين بالخارج، في مجال الصناعة، لتغطية كل الموضوعات المتعلقة بالمجال الصناعي، للخروج بأقصى استفادة ممكنة، لدعم جهود الدولة في توطين عدد من الصناعات المهمة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل جلسة «الصناعات الطبية والدوائية»، بالنسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تفاصيل جلسة «الصناعات الطبية والدوائية» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

1- تأتى جلسة «الصناعات الطبية والدوائية» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، فى إطار دعم استراتيجية الدولة لصناعة دواء مصرية بجودة عالمية.

2- تناقش جلسة «الصناعات الطبية والدوائية» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، خبراء الصناعات الدوائية من أبناء مصر بالخارج.

3- تعد جلسة «الصناعات الطبية والدوائية»، من أهم الجلسات التى سيتم تناولها ضمن النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

4- يشارك فى جلسة «الصناعات الطبية والدوائية» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، 10 خبراء مصريين بالخارج، فى مجال صناعة الأدوية.

5- تنطلق هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، على مدار يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل، بمحافظة القاهرة.