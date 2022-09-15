ضياء رشوان: الحوار الوطني سيستمع لكل المقترحات الجادة المسندة ببراهين

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا السبت الماضي، وفي هذا الاجتماع أنهى كل اللجان، البالغ عددها 19 لجنة فرعية المتفرعة من الثلاث محاور، وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن المحور السياسي يوجد به 5 لجان، بينما الاجتماعي 6 لجان، والاقتصادي 8 لجان.

عقد جلسات اللجان بشكل علني وتفصيلي

وأضاف «رشوان»، خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة»، المذاع على شاشة «etc»، اليوم الخميس، أن مجلس الأمناء اختار كل المقررين والمقررين المساعدين لهذه اللجان لكي تباشر عملها، بعد إضافة بعض اللجان وتعديل لجان أخرى، ليصبح الإجمالي 19 لجنة، ليشمل الحوار الوطني كل القضايا ذات الصلة بأولويات العمل الوطني في صميم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن اللجان ليست مجرد أشياء لتفريق الحوار الوطني أو تفتيته، ولكن لجديته، لافتا إلى أن اللجنة لن تكون مغلقة ولكن مسمى ومظلة للحوار وستتم في جلسات علنية وتفصيلية وبشكل جدي.

وتابع: «سنستمع لمقترحات جادة وحقيقية ومسندة ببراهين وأرقام في كل لجنة ومحور بالحوار الوطني، وسيمثل كل من له تصور أو رأي مكتوب ويعبر عن فكرة جديدة سيمثل ويحضر، مفيش حد مستبعد والجميع سيحضر ولكن يكون لديهم روشتات للحل وآراء مقترحة في موضوعات الحوار الـ 19».

وأكد أنه لن يتم التصويت في مجلس الأمناء على أفكار، الأفكار خارج التصويت، وهذا مستبعد تماما في لائحته، والأفكار الصادرة من اللجان والمحاور سيرفعون كما هم بأسانيدهم ووثائقهم ومعلوماتهم لرئيس الجمهورية للبدء في النظر فيهم وأخذ الإجراءات سواء التشريعية أو التنفيذية بشأنهم.

تفاصيل اجتماع الغد

ولفت إلى أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعه السابع غدا، وسيحاول أن يصل إلى تصور لدليل عمل للحوار وعمل اللجان، وسيحضر الاجتماع في بدايته مقرري المحاور الثلاثة وهم الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والمهندس خالد عبدالعزيز مقرر عام المحور المجتمعي، إضافة للمقررين المساعدين، ثم يستكمل مجلس الأمناء عمله السبت المقبل في وضع دليل الحوار.