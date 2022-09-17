مواعيد قطارات «دمنهور - القاهرة».. أوقات المغادرة والوصول

بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يسعى عدد كبير من المواطنين وبينهم الطلاب لمعرفة مواعيد قطارات «دمنهور - القاهرة» بكافة أنواعها المميز والعادي وغيرها، وكذلك الأسعار وطرق الحجز، باعتبار القطار هي وسيلة السفر الأكثر أمنا وسلامة، كما أتاحت هيئة السكك الحديد المصرية إمكانية حجز التذاكر «أونلاين» من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة عبر بطاقات الائتمان.

مواعيد قطارات دمنهور القاهرة

وفي إطار ما تقدمه «الوطن» لمتابعيها من خدمات، نعرض خلال السطور التالية مواعيد قطار «دمنهور - القاهرة»، طبقا لما أعلنته هيئة السكك الحديدية، والتي جاءت كالتالي:

- قطار رقم 902 إكسبريس إسباني مكيف يغادر الساعة 6.59 صباحا ويصل 9.25 صباحا.

- قطار رقم 900 إكسبريس إسباني مكيف يغادر 9.14 صباحا ويصل 11.20 صباحا.

- قطار رقم 912 إكسبريس إسباني مكيف يغادر الساعة 12.29 ظهرا ويصل الساعة 2.45 عصراً.

- قطار رقم 992 إكسبريس إسباني مكيف يغادر 4.31 عصرا ويصل 6.50 مساء.

- قطار رقم 196 سرعة مكيف درجة ثانية مميز يغادر 4.53 عصرا ويصل 7 مساء.

- قطار رقم 118 سرعة مكيف درجة ثانية مميز يغادر 6.22 مساء ويصل 10.20 مساء.

- قطار رقم 930 إكسبريس إسباني مكيف يغادر الساعة 9.09 مساء ويصل 11.20 مساء.

مواعيد قطارات القاهرة دمنهور

وفيما يتعلق بمواعيد قطارات «القاهرة - دمنهور»، جاءت كالتالي:

- قطار رقم 119 سرعة مكيف درجة ثانية مميز يغادر 5 صباحا ويصل الساعة 8.53 صباحا.

- قطار رقم 903 إكسبريس إسباني مكيف يغادر 6 صباحا ويصل 8.34 صباحا.

- قطار رقم 901 يغادر 8.20 صباحا ويصل 10.28 صباحا.

- قطار رقم 1109 درجة ثانية إسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة يغادر 8.53 صباحا ويصل 10.58 صباحا.

- قطار رقم 911 إكسبريس إسباني مكيف يغادر الساعة 10 صباحا ويصل 12.10 ظهراً.

- قطار رقم 913 إكسبرس إسباني مكيف يغادر 12.30 ظهرا ويصل 2.28 عصرا.

- قطار رقم 915 إكسبرس إسباني مكيف يغادر 3.20 عصرا ويصل 5.26 مساء.

- قطار رقم 925 إكسبرس إسباني مكيف يغادر 5.10 مساء ويصل 7.29 مساء.

- قطار رقم 931 إكسبرس إسباني مكيف يغادر 8.15 مساء ويصل 10.39 مساء.