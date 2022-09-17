أسعار تذاكر القطار الكهربائي 2022 بعد التخفيضات.. تبدأ من 10 جنيهات

حددت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية)، وذلك بعد تخفيض قيمة التذكرة بنسبة تتراوح من 30% إلى 40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنّ التخفيضات تأتي مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة سكان المدن الجديدة وشرق القاهرة.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف 2022

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن أسعار تذاكر القطار الكهربائي 2022 بعد تخفيض قيمة سعر التذكرة، حيث أصبحت تبدأ بـ10 جنيهات، وتراوحت التذاكر ما بين استقلال 3 محطات بـ10 جنيهات بدلاً من 15 جنيهًا، واستقلال 7 محطات بـ15 جنيهًا بدلاً من 25 جنيهًا، واستقلال أكثر من 7 محطات بـ25 جنيهًا بدلاً من 35 جنيهًا، حيث يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة بدءاً من صباح اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر الحالي.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي 2022 في المتناول

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطار الكهربائي 2022 أصبحت في المتناول بعد تخفيض قيمة التذكرة لنحو 40%، لافتاً إلى أن التخفيضات لجميع مستخدمي القطار الكهربائي، موضحاً أن الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المشروع تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

باصات مجانية لنقل الركاب لمحطات القطار الكهربائي

وفي ذات السياق، أوضح جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، أنه تم توفير خدمة نقل المواطنين بواسطة «ميني باص بالغاز الطبيعي»، من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف والعكس، وذلك ابتداءً من صباح اليوم السبت، لافتة إلى أن هذه الخدمة ستقدم مجانا لجموع المواطنين لمدة أسبوعين، وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باص بعد هذه الفترة كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.