تفاصيل شرائح أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف قبل تشغيله بساعات

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، إنهاء اللمسات والتجهيزات النهائية، لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» «عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة»، للركاب خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تم الاطمئنان على سلامة القطارات الكهربائية التي تم توريدها والبالغ عددها 22 قطارا، وسلامة نظم الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وسلامة القضبان، وذلك خلال التشغيل الرسمي للقطار الكهربائي.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

وحددت وزارة النقل، شرائح تذاكر القطار الكهربائي، حسب ما أعلنه اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ويرصد الرسم البياني أسعار التذاكر حسب استقلال المحطات، وهى كالتالي:

القطار الكهربائي صُمم على أعلى مستوى

وقال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، إن القطار الكهربائي الخفيف «LRT» «عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة»، صمم على أعلي مستوى، وسيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتاً إلى أنه لأول مرة في مصر سيتم توفير وسيلة مواصلات مثل القطار الكهربائي، علاوة على أن الهيئة ما زالت تواصل تنفيذ مشروعات هائلة مثل مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، لتقديم خدمات أوروبية لجمهور الركاب المسافرين.

القطار الكهربائي الخفيف يقل 500 ألف راكب يومياً

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي الخفيف سيقل ما يقرب من 500 ألف راكب يومياً، حيث سيتم تشغيله أمام الركاب رسميا، خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أنه يمثل النقل الأخضر في مصر، كونه وسيلة مواصلات تمت على الطراز العالمي وصديقة للبيئة، فضلا عن أنه عصري وآمن وموفر في استهلاك الوقود، ويساعد في تخفيض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ويجذب الركاب لاستخدامه بدلاً من السيارات الخاصة.