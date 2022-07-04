هيئة الأنفاق: أسعار تذاكر القطار الكهربائي ليست مرتفعة

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية مرتبطة بشبكة نقل ذكي حديث متطور وصديق البيئة، فالدولة المصرية تدخل لحقبة جديدة، ويجب أن يعلم المواطنون بأن هناك خططا طموحة ليست على ورق وإنما يجري تنفيذها على الأرض.

محطات مركزية جديدة في الأقصر والإسكندرية

وأضاف «والي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن محطة عدلي منصور لن تكون المحطة المركزية الوحيدة في مصر، فهناك محطة مركزية تبادلية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى في الإسكندرية والأقصر.

وعن أسعار تذاكر القطار الكهربائي، قال إنه جرى الإعلان عن أسعار التذاكر وهي ليست مرتفعة للغاية، حيث سعر تذكرة الركوب لـ3 محطات بـ 15 جنيها، ولـ6 محطات بـ 20 جنيها، ولـ9 محطات بـ 20 جنيها، وأكثر من 9 محطات بـ35 جنيها.

القطار الكهربائي لا يشبه المترو

وأشار إلى أن القطار الكهربائي لا يشبه مترو الأنفاق من حيث المسافة، فالمسافة بين محطتين للمترو تبلغ كيلومترا واحدا، بينما مجموع المسافة لـ3 محطات في القطار الكهربائي تبلغ 17 كيلومترا، وبالتالي المسافة البينية تتراوح ما بين 5 لـ7 كم بين كل محطة.

وأكد أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي توفر على المواطنين مقارنة بأسعار البنزين وأماكن انتظار السيارات، متابعا: «احنا لما بنيجي نعرض حاجة على وزير النقل أو رئيس الوزراء أو الرئيس السيسي دايما بيقول اعملوا الحاجة الحلوة التي تعبر عن تطلعاتنا، ودلوقتي الناس اللي برة بيتفرجوا على الحاجات اللي بنعملها».