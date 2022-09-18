درجات الحرارة اليوم الأحد 18-9-2022 في كل محافظات مصر

أصدرت الأرصاد الجوية، تقريرًا مفصلًا بشأن درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء اليوم الأحد، إذ تسجل أعلى الدرجات في منطقة الصعيد، أما مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية فتسجل استقرارًا نسبيًا، إذ يشعر المواطن بأجواء لطيفة.

وأعلن خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة في كل من القاهرة والعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، 32 درجة مئوية، لتصل الذروة لـ37 في كل من الأقصر وأسوان، وتشهد الإسكندرية طقسًا لطيفًا لتسجل الحرارة العظمى بها 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

ويشهد اليوم الأحد طقس حار رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود اليوم شبورة صباحية على عدد من المناطق من بينها القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود رياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

الحرارة اليوم الأحد

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على كل مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 22

دمياط 29 24

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 22

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 35 21

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 32 24

كاترين 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

طابا 32 23

نويبع 33 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25.