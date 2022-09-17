«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الخريف يبدأ يوم الجمعة المقبل، الموافق 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر تقريبا، ثم يتبعه فصل الشتاء في 21 ديسمبر.

فصل الخريف هو ربيع العام

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة «ten»، اليوم السبت، أنه رغم أن فصل الخريف لم يبدأ بعد، إلا أن هناك شعورا بالأجواء الخريفية، والذي يعد أفضل فصول السنة، حيث يتسم باعتدال درجات الحرارة واستقرار الظواهر الجوية، ويعتبر ربيع العام.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة تبدأ في الانخفاض خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهرين الماضيين، كما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وهو المتوقع خلال هذا الوقت من العام أن يكون هناك فارق كبير بين درجات الحرارة في فترات النهار والليل، والشعور ببرودة في فترات الليل والصباح الباكر تدريجيا.

كتلة هوائية قادمة من أوروبا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليا انخفاض في درجات الحرارة حيث تتأثر بكتلة هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط مرورا بجنوب أوروبا، وهذه الكتل معتدلة في درجات حرارتها، ومن ثم تؤدي إلى انخفاض الحرارة، ويتزامن ذلك مع تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة الحاجبة لجزء من أشعة الشمس، ما يزيد الشعور بانخفاض الحرارة.

ولفتت إلى أنه لا توجد فرص لسقوط أمطار مؤثرة خلال الأسبوع الجاري، بينما شهدت بعض المناطق الأسبوع الماضي سقوط أمطار وهو من سمات فصل الخريف.