تامر محسن: مهرجان القاهرة للدراما يواكب الطفرة الحالية في مصر

يشارك المخرج تامر محسن كعضو لجنة تحكيم ضمن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، ويواصل مشاهدة الأعمال التليفزيونية التي تنافس ضمن المهرجان.

مهرجان دراما للمرة الأولى

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها مهرجان خاص بالدراما التليفزيونية، وعن هذا الأمر قال المخرج تامر محسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد للغاية أن يتم اتخاذ خطوة مهمة كهذه الخطوة التي تناسب الطفرة الحالية في مصر، مؤكدا أنه ظل يتساءل كثيرا عن السبب وراء عدم وجود مهرجان رسمي خاص بالدراما طوال هذه السنوات على الرغم من الطفرة الفنية الكبيرة التي شهدتها الدراما مؤخرا ولماذا دائما كانت المهرجانات الكبيرة والعريقة خاصة بالسينما فقط؟

تامر محسن يتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

وتابع محسن بأنه بالفعل كان هناك جوائز خاصة بالدراما ولكنها مجرد اجتهادات تتخذ شكل احتفالية فالاعتماد الأول فيها هي كم الحضور من النجوم وهذا يتسبب في أنهم يمنحون الجوائز فقط لمن يحضر لكي يضمنوا حضور الصحافة والإعلام وهذا يفقد الجائزة قيمتها لأن الجائزة الحقيقية هي التي يتسابق الفنان للحصول عليها.