هاني سرحان يتعاون مع المخرج تامر محسن في مسلسل كوميدي

كشف المؤلف هاني سرحان، عن تعاونه مع المخرج تامر محسن، لأول مرة، في مسلسل تليفزيوني جديد، يُجرى التحضيرات له حاليًا، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل بعد.

وقال هاني سرحان، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في البرنامج الإذاعي «الراديو بيضحك»، على راديو 9090، «في مشروع كبير بيني وبين المخرج تامر محسن، هياخد وقت طويل في كتابته وتحضيره وتنفيذه، وهو مسلسل كوميدي»، موضحًا أنه «سيُعرض على منصة والتفاصيل شركة الإنتاج هي اللي تعلنها.. بس أنا مستمتع جدًا بالعمل معاه».

أحضر لمجلة «حواديت ستي» خاصة بالأطفال

كما كشف هاني سرحان، عن أحدث مشاريعه، وهو مشروع مجلة «حواديت ستي»، وهي مجلة للأطفال تتناول التراث والعادات والتقاليد المصرية في شكل رسوم كرتونية على طراز مجلات الأطفال القديمة.

المجلة مهتمة بالتراث والعادات والتقاليد

وقال هاني، عن سبب فكرة المشروع: «أنا متحمس إني أعمل حاجة للأطفال فبحضر بقالي فترة لمجلة حواديت ستي وهي مجلة مهتمة بالتراث والعادات والتقاليد والهوية المصرية بشكل عام من خلال الحواديت، وفيها 6 جدات كل جدة باسم وشخصية مختلفة في تيتا اللي بتحب الأكشن، وتيتا اللي بتحب الكوميدي، وتيتا اللي بتحب المغامرات، فكل واحدة منهم لها نمط وليها حدوتة وليها شكل».

وأضاف «شاغلني أوي موضوع الأطفال ده، لأن واحنا صغيرين كان عندنا مجلات كتير بنقرأها وبنشوف القصص عاملة إزاي فأنا بحاول أرجع ده»

وعن هل هو متخوف بسبب اختلاف جيل الأطفال الحالي عن الجيل القديم في التكنولوجيا، صرح «أنا نفسي أنزل أول عدد من المجلة وبعد كدة أتمنى أني أقدر أحولها فيديوهات على اليوتيوب وأبلكيشن، وعندي أفكار كتير للأطفال وأتمنى أقدر اعمل ده.. والأجيال الجديدة تفتقد العادات والتقاليد والتراث والهوية اللي ضروري تعرفها لأنه مع الوقت الهوية بتاعتنا هتكون مفقودة».