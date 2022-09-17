«الأرصاد» تكشف توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة: حار على القاهرة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة على أنحاء الجمهورية، بداية من غد الأحد، حتى الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري.

توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

وكشفت الأرصاد في بيان صادر عنها، عن توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، إذ يتوقع استمرار طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن البلاد خلال الفترة من الأحد وحتى الجمعة 23 سبتمبر، ستشهد شبورة خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة، فضلًا عن ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 19 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 20 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.