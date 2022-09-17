طارق الشناوي: الفخراني يخطط لإضفاء إطلالة دولية على «القاهرة للدراما»

تمتلك صناعة الدراما المصرية مقومات وعناصر فنية فريدة تستحق الاحتفاء بها وتكريمها، خاصة مع التطوّر الذي تشهده الفترة الأخيرة وتعاظم أهمية الدور الذي تقوم به الدراما كوسيلة للتوعية والتنوير بجانب كونها واحد من أبرز الأسلحة الناعمة للدولة، فضلًا عن دورها الترفيهي الذي لا يستطيع أحد إنكاره، لذلك أصبح تدشين مهرجان يهتم بتقييم مستوى الإنتاج الدرامي وتكريم المتميزين في مختلف المجالات داخل تلك الصناعة خطوة مهمة.

ويتحقق كل ذلك مع إطلاق النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما في 21 سبتمبر الجاري برئاسة الفنان يحيى الفخراني، كدورة تجريبية يتمّ من خلالها تقييم الأعمال الدرامية التي شاركت في الموسم الرمضاني، على أن تتسع الدورات المقبلة لتشمل الأعمال المصرية والعربية مما سيخلق حالة إثراء المجال الفني.

شدد الناقد طارق الشناوي على أهمية وجود مهرجان متخصص في الدراما التلفزيونية، خاصة بعد حالة الفراغ الموجودة على الساحة بعد توقف مهرجان الإذاعة التلفزيون منذ أكثر من 10 سنوات، أو عدم قدرة الفعاليات التي تمنح جوائز دون معايير وآليات دقيقة على ملئ هذا الفراغ.

طارق الشناوي: الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما تجربية.. ولا نستطيع الحكم عليها

وقال «الشناوي» في تصريحات لـ«الوطن»، «أثق في يحيى الفخراني وأشرف زكي في تقديم مهرجان ناجح، خاصة مع وجود اسم الفخراني بكل ما يحمله من العمق والقيمة، ولكننا لا نستطيع الحكم على دورة العام الحالي فهي دورة تجربية أو (صفر) بلغة الصحافة، وبالتالي لا نعتبرها الميلاد الحقيقي، إذ تقتصر فقط على الأعمال الرمضانية».

وأضاف الشناوي: «مهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق كان يهتم بالأعمال المصرية والعربية فقط، ولكن الفخراني يسعى أيضًا لإضفاء إطلاله دولية على المهرجان، فلديه خطة في استضافة كل عام دولة مختلفة واستعراض تجاربها الدرامية مثل إسبانيا والأرجنتين وغيرها من الدول».