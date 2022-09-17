«صابرين» عن مهرجان القاهرة للدراما: عودة قوية للارتقاء بالفن

قالت الفنانة صابرين، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما وأحد أعضاءه المؤسسين، إن دلالة وجود هذا المهرجان يعد تحفيزًا لكل صناع الدراما، لا سيما الارتقاء بالفن باعتباره صاحب الريادة لأي مجتمع، ومن ثم لن يكون هناك أي مجاملة في اختيار الأعمال المميزة لهذا العام.

ارتقاء حقيقي بصناعة الدراما

وأضافت صابرين، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن مصر من الدول المميزة بـ فنها وإبداعها الذي لا مثيل له، وبالتالي لابد من عودة الأسس السليمة لكل هذه الأمور للارتقاء بها، في ظل وجود بعض المهرجانات الفنية غير المعروفة في السنوات الماضية: «شوفنا مهرجانات لا نعلم عنها شيئًا، ويوجد بها الكثير من المجاملات، وعدم وجود لجنة داعمة بقوة حتى يكون هناك ارتقاء حقيقي لكل مبدع ومن يستحق عن جدارة».

وأشارت إلى أن وجود مهرجان القاهرة للدراما، بمثابة عودة قوية لذوي الآراء المهمة في صناعة الدراما المصرية، من خلال الدعم الحقيقي الذي يُقدم من أصحاب الجهات المعنية بذلك، بهدف الارتقاء بهذه الصناعة المهمة، خصوصًا وأن هذا المهرجان يخدم الأعمال المميزة.

وتابعت بقولها: «يعني عندما تكون لجنة التحكيم بها مبدعين، على سبيل المثال المخرجة إنعام محمد علي وتامر محسن وأحمد السقا ومحمد ممدوح تايسون وسامح سليم وراجح داود وغيرهم، هذه الشخصيات عندما تتحدث عن الدراما وتشاهد وتمنح جوائز، فضلًا عن حضور النجوم وكل المعنيين بهذا الملف المهم، دون معرفة لمن ستؤول الجائزة، يجعل من الأمر برمته مميزًا».

صابرين تشارك بمسلسل «أعمل إيه؟» على dmc

ويعرض للفنانة صابرين، حاليًا على شاشة قناة dmc مسلسل «أعمل إيه؟»، مع خالد الصاوي، وطارق عبدالعزيز، وأحمد جمال سعيد، ومحمد مهران، ندى بسيوني، نهال عنبر، وإيهاب نور، تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبدالحميد.