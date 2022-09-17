فتح باب التنازلات في انتخابات نقابة الموسيقيين غدا

تبدأ نقابة الموسيقيين، غدا الأحد، في استقبال طلبات الانسحاب من قِبل المتقدمين على منصب نقيب الموسيقيين، الراغبين في التنازل، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم الأوراق.

5 مرشحين على منصب نقيب الموسيقيين

وجاءت أسماء الـ5 أعضاء الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات على مقعد النقيب كالتالي: المايسترو مصطفى حلمي أمين نجل النقيب الأسبق حلمي أمين، والفنان مصطفى كامل، والدكتور شريف حمدي، والدكتور علاء سلامة، والفنان علي الشريعي.

وكشف مصادر داخل النقابة لـ«الوطن»، أن هناك اسما قد يتنازل عن الترشح، وأن الانتخابات تكون مشتعلة بين اسمين فقط في النهاية، وهما الفنان مصطفى كامل والمايسترو مصطفى حلمي أمين لشعبيتهما الجارفة داخل الموسيقيين؛ خاصة أن الأول يؤيده نخبة كبيرة من المعارضين لمجلس هاني شاكر، بالإضافة إلى شعبة العازفين، في حين أن مصطفى حلمي أمين يمتلك قوة أعضاء المجلس الحالي ودعم الفنان هاني شاكر.

جدول انتخابات الموسيقيين في 11 أكتوبر

ووضعت نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، عدة بنود لسير العملية الانتخابية، تضمنت مواعيد إجراء الانتخابات، التي جاء على النحو التالي:

- فتح باب التنازلات بعد الإعلان عن الترشح خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

- فتح باب الطعون «الاعتراض على ترشح عضو معين»، من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.

- إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين 28 سبتمبر الجاري.

- إجراء الانتخابات رسميًا في 11 أكتوبر المقبل.

- إجراء جولة الإعادة في حالة الاحتكام إليها 18 أكتوبر المقبل.